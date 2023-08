Hombre de Charlotte gana premio mayor de lotería

Charlotte, NC.- Un hombre de Charlotte tuvo la suerte de convertir $ 1, precio del boleto de lotería, en un premio mayor que alcanzó los $ 742.366.

El afortunado jugador es Ehab Mayy que ahora tiene una gran ganancia después de haber comprado un boleto de Cash 5 de NC Lottery Education.

Mayy compró su boleto Quick Pick usando Online Play. Sus números coincidieron con las cinco bolas blancas en el sorteo del 7 de julio.

El hombre de Charlotte está contento de haber probado su suerte con éxito.

