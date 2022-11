Hispana innova con Nopalera: lujosos jabones de cactus en EE. UU.

San Diego, CA.- La hispana Sandra Velásquez innova el mercado de la belleza en EE. UU., con sus lujosos jabones de cactus, Nopalera que inició con un capital de $25.000 y ahora cuenta con una inversión semilla de $2.7 millones para potenciar el negocio a todo Estados Unidos.

Sandra Velásquez indicó que, «Sabía la misión de la marca desde el principio, descolonizar la categoría de baño y cuidado que siempre había sido tan europea y eurocéntrica». Insistiendo que su objetivo siempre fue crear la primera marca de self-care latino en la categoría de lujo.

La innovación de la hispana Sandra radica en sustituir el aloe vera para incorporar las bondades del nopal. Ampliamente conocido y recomendado para el sistema digestivo y otros usos por su alta valoración de vitaminas E, K y antioxidantes.

De este modo, la hispana Sandra Velásquez usa la base del cactus para la base de sus exploraciones en jabones, lociones y barras botánicas. A esto añadió, «El nopal es muy sostenible, si cortas una penca, una nueva nace ahí mismo en un par de semanas. Es altamente regenerativo. Además crece en cualquier lugar, en la montaña, en el trópico, en el desierto y desde un punto de vista de sustentabilidad, eso es muy importante».

Parte de los objetivos de la emprendedora hispana es competir con Nopalera en los Sephora o Target. Asimismo añadió, «Creo que esta es una planta a la que se le ha dado por sentado. Se ha pasado por alto, a pesar de poblar el desierto, de crecer al lado de cualquier carretera del Southwest. Puedes incluso ignorarla porque está por todas partes a pesar de ser una planta muy prominente».

