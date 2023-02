hispana-con-hija-en-silla-de-ruedas-recibe-una-gran-sorpresa

Charlotte, NC.- Una hispana con una hija en silla de ruedas recibió un automóvil gracias a la colaboración de varias organizaciones que se solidarizaron con esta familia que ha vivido dificultades en la ciudad de Charlotte.

Paulina Moscoso agradeció a Camino Health Center, Scott Clark Nissan y el Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg por unirse para ayudarla.

A Paulina y su hija Andrea la vida les cambió en 2019 cuando sobrevivieron a un accidente de tráfico que dejó una persona muerta y a ellas con graves lesiones.

Andrea, quien estudiaba en Butler High School, no pudo volver a caminar.

Lo que vino tras el accidente fueron dificultades. “Mi hija y yo vivimos cuatro meses en el hospital”, contó Paulina el jueves en el evento en el que le entregaron el vehículo Nissan Maxima.

La madre ecuatoriana no podía trabajar debido a las lesiones sufridas y además debía dedicarse a recuperar la salud de Andrea. Se quedó sin trabajo y sin casa. “Lo que no perdí fue a mi hija”.

Camino Health Center conocía el caso de Paulina porque ella llevaba a su hija a consultas por problemas en el corazón.

Desde la organización la ayudaron a conseguir un empleo, pero el mismo día que encontró trabajo se averió su automóvil, el mismo que utilizaba para llevar a su hija a recibir atención médica.

Desde Camino buscaron ayuda. “Si han vivido en Charlotte durante algún tiempo, sabrán que el transporte suele ser una barrera para las personas con movilidad ascendente”, dijo Deidre Jhon, directora de Relaciones Comunitarias de Camino.

Ella valoró la repuesta del departamento de policía y Scott Clark Nissan que no dudaron en colaborar.

