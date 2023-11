Ganador de lotería planea un viaje inolvidable en crucero

Raleigh, NC.- Un residente de Raleigh se convirtió en ganador de un premio de lotería de $200.000 en el quinto y último sorteo de Carolina Jackpot Second Chance.

Michael Harrington, emocionado por su inesperada fortuna, planea utilizar su premio para llevar a su madre en un inolvidable crucero.

El sorteo de segunda oportunidad Carolina Jackpot brindó a Harrington el chance de transformar su boleto no ganador en un premio significativo. Su entrada fue seleccionada entre más de 4.1 millones de entradas, lo que lo convirtió en un ganador.

Harrington, al recibir la noticia, expresó su asombro al mencionar: «Tuve que leer el correo electrónico tres veces antes de darme cuenta», dijo según un comunicado de NC Education Lottery.

Michael Harrington entered his Carolina Jackpot Second Chance drawing ticket Wednesday night and won the $200,000 prize. Harrington says he has been planning to take his mother on a cruise, and now they can have even more fun. Congrats, Michael! https://t.co/PEIapNfSO8 pic.twitter.com/nQubWGMFI4

— NC Education Lottery (@nclottery) November 9, 2023