Hombre de Concord premiado en nuevo juego de lotería

Charlotte, NC.- Un hombre de Concord se convirtió en el primer ganador de un premio de $ 100.000 de un nuevo juego de NC Education Lottery.

Fresnel Bretoux, de Concord, estaba de suerte cuando compró un boleto Power 20s en el BJ’s Membership Club en Lyles Lane Northwest.

El nuevo juego tiene todavía grandes premios para otros posibles ganadores que podrían estar a solo un boleto de raspadito de distancia de una victoria que cambie sus vidas.

