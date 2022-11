Gana una gift card de $100 con CATS

Charlotte, NC.- Charlotte Area Transit System (CATS) tiene un proyecto en puertas y está solicitando la opinión de sus usuarios y comunidad en general, quienes tendrán la oportunidad de ganar una gift card de $100.

CATS extendió el período de inspección para el tren ligero LYNX Silver Line y, en concreto, el equipo del proyecto solicita la opinión sobre las posibles alineaciones alternativas en Center City Charlotte y sus alrededores y la posible alineación y cambio de estación en el área del Bojangles Coliseum.

Hay oportunidad de hacer comentarios hasta el 30 de noviembre en una encuesta online. Los interesados pueden tener más información de la jornada de puertas abiertas en línea o ver una grabación de las reuniones públicas realizadas a principios de este mes ingresando en el mismo enlace.

