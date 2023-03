fiscal-busca-fondos-para-crear-unidad-de-control-de-fentanilo

Charlotte, NC.- La lucha contra la drogas en Carolina del Norte sigue avanzando. El fiscal general ahora está buscando fondos para crear Unidad de Control de Fentanilo en el estado.

La nueva procesará al fentanilo y a traficantes y vendedores de drogas, aportando experiencia y recursos adicionales a casos importantes y especiales, indica un comunicado del Departamento de Justicia.

El fiscal general Josh Stein está pidiendo a los legisladores que agreguen fiscales en el Departamento de Justicia para crear la Unidad de Control de Fentanilo para ayudar a hacer frente al número creciente de casos de fentanilo.

BREAKING: AG @JoshStein_ is seeking funding to create a Fentanyl Control Unit within the North Carolina Department of Justice’s Special Prosecutions & Law Enforcement Section to help local DAs handle fentanyl trafficking, wiretap, and overdose cases. https://t.co/TtVzSjqxpq pic.twitter.com/vNY1rINPEl

— NC Attorney General (@NCAGO) February 20, 2023