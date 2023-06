Expansión de empresa genera más empleo en NC

Lincolnton, NC.- La expansión de la empresa Bosch, que invertirá más de $ 130 millones en este proceso, generará más de 400 empleos en Carolina del Norte.

Bosch es líder en la producción de una amplia gama de accesorios para herramientas eléctricas para productos que incluyen sierras, taladros y enrutadores.

Ha mantenido su sede en la ciudad de Lincolnton, en el condado Lincoln, desde 1960, donde agregará más de 32.000 pies cuadrados en el transcurso del plan de 24 meses para la producción de accesorios para herramientas eléctricas, indica un comunicado.

Ver más: Empresa alpitronic aterriza en Mecklenburg y genera empleos

La expansión incluye espacio para nueva fabricación, así como logística y almacenamiento para respaldar la fabricación.

«Es una gran noticia que Bosch haya elegido expandir sus operaciones de fabricación en América del Norte aquí mismo en Lincolnton», dijo el gobernador de Carolina del Norte, Roy Cooper.

NEWS: @boschusa is expanding in #LincolnCounty! The company plans to invest $130 million to expand its power tools accessory #manufacturing site in the City of Lincolnton, creating 400 new jobs.

More: https://t.co/cNoizp2Ym3#RuralDev #EconDev #Mfg pic.twitter.com/2750nBV0OA

— N.C. Commerce (@NCCommerce) June 1, 2023