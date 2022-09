Estudiante latina deja la escuela por miedo a tiroteos

Rock Hill, SC.- Llegar al salón de clases y buscar un puesto cerca de la ventana se hizo rutinario para una joven estudiante latina en Carolina del Sur. Ella anticipaba una vía de escape rápida ante un eventual escenario de violencia o tiroteo.

Desde el segundo día de clases en Fort Mill High School, la joven se dio cuenta que su paso por la escuela sería diferente al que experimentó en su país natal, Honduras. En esa ocasión recibió un ofrecimiento inusual para ella: droga.

Recientemente, dos estudiantes fueron arrestados después de haber sido descubiertas amenazas escritas en los baños de la secundaria.

La estudiante latina, que resgaurdó su identidad en entrevista con Progreso Hispano News, tenía una preocupación permanente en la escuela: que alguien entrara con una pistola y ella no supiera qué hacer. Estar en la escuela era sinónimo de alerta. Cuando usaba auriculares solo se ponía uno para escuchar lo que ocurría a su alrededor.

Estudiante latina no se sentía segura

Los episodios de amenazas fueron el punto de inflexión. No se sentía segura. La joven hondureña pidió a sus padres abandonar la escuela a solo un mes de haber ingresado. La respuesta fue de respaldo. La familia regresará a Honduras para que la joven termine su bachillerato.

“Mejor nos hubiéramos quedado en Honduras porque allá no pasaba eso”, le dijo a sus padres. “No tenía ese miedo, nunca he sentido ese miedo, al llegar a Estados Unidos fue un estrés de más que tuve y les dije a mis padres que no me mandaran más a la escuela, que yo no me sentía bien”.

El padre de la joven atendió el pedido de su hija. “Me puse a recordar que la etapa más bonita de mi vida fue la del colegio, que no era justo para ella que no la pudiera vivir. Tomamos la decisión de regresar a nuestro país para que disfrute su etapa de colegio como todo mundo tiene derecho”.

Después de la aprehensión de los dos estudiantes por amenazas, el superintendente del distrito escolar de Fort Mill envió un mensaje a los padres de la secundaria.

Reconoció que “acciones como estas causan grandes interrupciones en la educación, estrés y ansiedad injustificados para los estudiantes, padres y personal, y quitan recursos importantes de otras posibles emergencias en nuestro distrito y comunidad”.

El superintendente dijo que la capacidad para responder a este tipo de situaciones solo se fortalece con la participación de la comunidad. Si ve algo, denúncielo, instó.

La violencia en las escuelas no es aislada en Carolina del Sur. En un mes de clases han sido encontradas armas de fuego en al menos tres escuelas: Rock Hill High School, Dutchman Creek Middle School y South Pointe High School.

