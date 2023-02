empleado-de-cms-acusado-de-tocar-inapropiadamente-a-estudiante

Charlotte, NC.- Un empleado de CMS (Escuelas de Charlotte Mecklenburg) ha sido acusado de tocar inapropiadamente a un estudiante, informaron las autoridades.

El Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg (CMPD, por sus siglas en inglés) reveló en un comunicado que está investigando el hecho como una agresión sexual.

Ver más: Arrestado sospechoso de agresión sexual

Un comunicado de CMPD indica que el martes 7 de febrero, poco después de las 2:30 pm, el oficial de recursos escolares de CMPD para Wilson STEM Academy notificó a los detectives de Crimes Against Children sobre una víctima juvenil que informó haber sido tocada inapropiadamente por un empleado masculino en la escuela.

CMPD's Crimes Against Children Unit has made an arrest in a sex assault case in the Freedom Division. David Lucas (DOB: 10/06/1997) was charged with indecent liberties and kidnapping, among other charges. Mr. Lucas was employed at Wilson STEM Academy at the time of the incident. pic.twitter.com/dAUhIP1IEp

— CMPD News (@CMPD) February 8, 2023