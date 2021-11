Elecciones en algunas ciudades de Carolina del Norte

Raleigh, NC.- Este marte, 2 de noviembre se celebran las elecciones locales «no partidistas» en varios municipios del condado de Mecklenburg, donde se escogerán alcaldes, y miembros de juntas de comisionados.

Aunque son pequeñas contiendas, los ganadores tendrán gran impacto en la vida diaria de los habitantes de los municipios de Cornelius, Davidson, Huntersville, Matthews, Mint Hill y Pineville.

Today is municipal election day in Johnston County. Polls will remain open until 7:30 p.m.

🗳 To view sample ballots for your precinct visit: https://t.co/8aZJ8lzQ5E….

📍 For a list of polling places head to: https://t.co/6hnsvS7or7….

☑ Results: https://t.co/4Mp2hY5BIP pic.twitter.com/ga59wRIeAv

— Johnston County Government (@jocogovNC) November 2, 2021