Springfield, VA.- Una mujer latina murió apuñalada presuntamente por su esposo en el estado de Virginia, según la policía local.

El hecho ocurrió el domingo 17 de julio en la ciudad de Springfield.

El Departamento de Policía del Condado Fairfax informó en un comunicado que sus oficiales respondieron a un reporte por apuñalamiento en una casa en la cuadra 5200 de Rolling Road.

Al llegar al lugar encontraron a Evelin Molina muerta en una habitación de arriba con múltiples puñaladas en la parte superior del cuerpo.

Un cuchillo que se cree que se usó en el apuñalamiento estaba en el dormitorio.

Ella residía en la casa con su esposo José Heber Hernández Mejía, de 49 años, y sus cinco hijos.

Un miembro de la familia, que no reside en la casa, recibió una llamada de Hernández Mejía, diciendo que había apuñalado a su esposa, dijo el departamento.

Cuando el familiar llegó a la vivienda, Hernández Mejía le entregó su billetera y huyó en un Honda HRV negro con placas de Virginia TXV-1986.

Las autoridades de inmediato se pusieron en alerta para localizar al sospechoso.

Al siguiente día Hernández Mejía fue puesto bajo arresto en Carolina del Sur cuando conducía por la interestatal 85 en el condado Anderson.

El Departamento de Policía de Fairfax informó que el hombre enfrenta cargos por asesinato en segundo grado. Ahora, está a la espera de la extradición.

Watch LIVE as Lt. Dan Spital updates the community on a domestic-related stabbing that occurred in the 5200 block of Rolling Road in Springfield. https://t.co/JGJHj2qPnq pic.twitter.com/QdIAOOeCq1

— Fairfax County Police (@FairfaxCountyPD) July 17, 2022