dos-heridos-en-tiroteo-en-charlotte

Charlotte, NC.- Dos heridos es el resultado de un tiroteo ocurrido la noche del domingo 16 de julio en la ciudad de Charlotte, informaron las autoridades.

El hecho ocurrió cerca de las 9:40 pm en la cuadra 2000 de Laysan Teal Lane, señaló el Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg (CMPD, por sus siglas en inglés).

Oficiales de CMPD acudieron al sitio en respuesta una llamada de servicio por un hecho con un arma mortal.

A su llegada al lugar del tiroteo, los oficiales localizaron a dos víctimas que sufrían heridas de bala.

Assault with a Deadly Weapon Investigation in the University City Division https://t.co/EMENwwD0n2

— CMPD News (@CMPD) July 17, 2023