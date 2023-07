Disparan contra vivienda y hieren a niña de 9 años

Charlotte, NC.- Una niña de 9 años resultó herida de bala después de que sujetos dispararan contra una vivienda en la ciudad de Charlotte, informaron las autoridades.

El hecho ocurrió poco antes de las 4 am del domingo 16 de julio en la cuadra 6600 de Idlewild Road.

El Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg (CMPD, por sus siglas en inglés) informó sobre el hecho en un comunicado.

Los oficiales respondieron al sitio tras una llamada de servicio por un asalto con un arma mortal con lesiones.

Detectives in the Independence Division are conducting an assault with a deadly weapon investigation in the 6600 block of Idlewild Rd. A juvenile victim was transported to an area hospital with minor injuries. See full media release here: https://t.co/UjP2XKdRKD

— CMPD News (@CMPD) July 16, 2023