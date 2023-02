departamento-de-seguros-abre-nueva-oficina

Whiteville, NC.- El Departamento de Seguros de Carolina del Norte inauguró una nueva oficina en la ciudad Whiteville para atender de manera directa a usuarios del suroeste del estado.

El comisionado Mike Causey se mostró satisfecho al poner al servicio esta nueva sede que tendrá como directora regional a Yvonne Norris, indicó un comunicado del departamento.

Abrir esta oficina regional había sido un compromiso asumido meses y hoy por hoy es una realidad en el condado Columbus.

WELCOME TO WHITEVILLE!

Commissioner Causey was happy to host a grand opening ribbon cutting ceremony for our new Southeast Regional Office in Whiteville! Our NCDOI/OSFM teams are looking forward to the opportunity to better serve the residents of southeastern North Carolina! pic.twitter.com/WvfM5fOFTF

— NC Department of Insurance (@NCInsuranceDept) February 1, 2023