Charlotte, NC.- Los cuidados para mantener un corazón sano inician con la alimentación.

Una medida básica es sacar la sal de la mesa, recomienda la Dra. Sylvia Meléndez, nutricionista y consejera de Anhelo.

Cerca de la mitad de la población latina padece de enfermedades del corazón, las muertes por enfermedades cardiovasculares son la número uno en la comunidad y la mitad de los hombres reportan alta presión arterial.

La doctora Meléndez habló con Adriana Henríquez, periodista de Progreso Hispano News, y ofreció algunos consejos de alimentación para mantener un corazón sano.

Ver más: Corazón de cerdo trasplantado en hombre en EE. UU.

La especialista dijo que ella recomienda primeramente reducir el consumo de sodio. “Muchas veces yo le digo a la gente que empiece con sacar el salero de la mesa” y al cocinar añadir más cebolla, ajo, chile, cilantro, hierbas naturales.

La nutricionista citó a la Asociación Americana del Corazón e indicó que lo recomendable es consumir hasta 2.300 miligramos de sodio al día. La cantidad se reduce a 1.500 miligramos si las personas tienen alta presión arterial o una condición ya diagnosticada. “Eso viene siendo una cucharadita al día”, estimó.

Desde el momento en que se compran los alimentos en el mercado, las personas pueden ir cuidando el corazón.

Las etiquetas de los productos indican la cantidad de sodio que tienen y se pueden seleccionar los que menos ofrecen.

Además, Meléndez aconsejó lavar los frijoles enlatados y desechar el agua que tienen, de esa manera disminuye la cantidad de sal.

Cuidados para mantener un corazón sano

La Dra. Meléndez también sugirió el consumo de fibra para controlar la obesidad, el estreñimiento y seguir cuidando el corazón.

Una persona debe comer mínimo de 20 a 25 gramos de fibra al día, dependiendo de si es hombre o mujer.

Ver más: Cambios alimenticios para mejorar la salud

Pero, Meléndez recomienda a sus pacientes que aumenten el consumo paulatinamente hasta 50 gramos. “Lo tienen que hacer poco a poco porque si no va a dar un poquito de dolor cuando uno come demasiada fibra y no está acostumbrado”.

Entre los alimentos que son buena fuente de fibra están los cereales, las frutas y los vegetales.

También el consumo de pescado dos veces a la semana ayuda a mantenerse saludable.

Sylvia Meléndez, consejera de Anhelo, una agencia de Medicare dedicada a ayudar a la comunidad latina, recomendó visitar a su médico una vez al año porque hay muchas patologías silenciosas y pueden ser perjudiciales para mantener un corazón sano.

Video: Levine Cancer Institute recomienda hacer cambios alimenticios por tu salud