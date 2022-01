COVID-19 deja autobuses escolares sin conductores

Greensboro, NC.- La COVID-19 está dejando autobuses escolares sin conductores y a estudiantes del condado Guilford sin su tradicional medio de transporte para ir a la escuela.

Las escuelas del condado Guilford anunciaron que durante dos semanas no habrá servicio de transporte escolar para los estudiantes de la escuela secundaria en Greensboro y High Point.

La medida es el resultado de los contagios por COVID-19 que tienen a 76 conductores de baja y acentuaron la actual escasez de estos trabajadores.

