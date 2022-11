Cooper: “Thanksgiving es un momento de unión”

Charlotte, NC.- El gobernador de Carolina del Norte, Roy Cooper, perdonó dos pavos en una ceremonia simbólica en Executive Mansion como antesala a la celebración de Acción de Gracias, que calificó como “un momento de unión”.

Cooper agradeció a las personas que hacen de Carolina del Norte un lugar más fuerte y seguro para todos, incluidos los educadores, miembros del servicio militar y socorristas.

“Thanksgiving es un momento de unión y de apreciar las muchas bendiciones que nuestras familias, amigos y comunidades tienen para ofrecer”, expresó el gobernador.

Durante el acto de perdón de pavos, Cooper estuvo acompañado por Jay Jandrain, presidente y director ejecutivo de Butterball; y Bob Ford, director ejecutivo de la Federación Avícola de Carolina del Norte, indicó un comunicado.

Great to celebrate the best of our North Carolina turkeys, Butterball’s own Biscuit and Tater. pic.twitter.com/74yuJtIcra

“Las vacaciones también son un momento para recordar a aquellos que luchan por llegar a fin de mes y poner comida en la mesa y agradezco la generosa donación de Butterball al Food Bank of Central & Eastern North Carolina”, dijo Cooper.

Biscuit y Tater como fueron bautizados los pavos indultados pesan 50 libras. Son de Warren Farms en Clinton. Tienen 20 semanas y les gusta comer nueces.

Los pavos pasaron a retiro en Horsin’ Around Inc. en Spring Hope.

We are so thankful for this gift of 300 turkeys from @butterball and a visit from @NC_Governor 💚 such a great way to start off our #Thanksgiving holiday 🦃 thank you! #NoOneGoesHungry pic.twitter.com/aHMOfPDcLH

— Food Bank of Central & Eastern North Carolina (@FoodBankCENC) November 23, 2022