Biden indulta dos pavos de NC y cena con marines de Cherry Point

Charlotte, NC.- El presidente Joe Biden siguió con una tradición de 75 años e indultó a dos pavos a pocas horas del Día de Acción de Gracias. En esta ocasión ambos animales son de Carolina del Norte, estado al que también viajó más tarde el lunes para cenar con un grupo de marines.

El acto de indulto se llevó a cabo en el jardín de la Casa Blanca en Washington y contó con la presencia de la primera dama, Jill Biden; el gobernador de Carolina del Norte, Roy Cooper, y su esposa Kristin Cooper, entre otras personalidades.

«Por la presente perdono a Chocolate y Chip», como bautizó a los dos pavos, dijo el presidente durante el acto. Los nombres hacen referencia al sabor de su helado favorito.

El pavo es el plato principal de la cena de Acción de Gracias que se celebra el último jueves de noviembre.

«Hace dos años, ni siquiera podíamos celebrar el Día de Acción de Gracias de manera segura con grandes reuniones familiares. Ahora podemos. Eso es progreso», dijo Biden al agradecer a todas las personas que lucharon para proteger a Estados Unidos durante la pandemia de COVID-19.

Today, based on their temperament and commitment to be productive members of society, I hereby pardon this year’s National Thanksgiving Turkey – Chocolate.

And should he be unable to uphold his duties I also hereby pardon his alternate, Chip. pic.twitter.com/LpXaK0OgZz

— President Biden (@POTUS) November 21, 2022