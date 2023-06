¡Consejos! Prepárese ahora ante temporada de huracanes

Charlotte, NC.- Con el inicio del mes de junio también comienza oficialmente la temporada de huracanes, en período en el que la preparación y prevención son fundamentales para reducir los potenciales riesgos.

El comisionado de seguros de Carolina del Norte, Mike Causey, dijo en un comunicado que “es extremadamente importante que todos los habitantes de Carolina del Norte sepan qué hacer bien antes, durante y después de que ocurran las tormentas para mitigar mejor los daños y la pérdida de vidas”.

Esta temporada de huracanes podría tener una actividad por encima del promedio, según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica. Se pronostican de 12 a 17 tormentas con nombre, con vientos que soplan a un mínimo de 39 mph, y de cinco a nueve de ellas serán huracanes (vientos de 74 mph o más).

Causey insta a los residentes a prepararse ahora y armarse con información importante en caso de que una tormenta toque tierra.

El Departamento de Seguros de Carolina del Norte ofrece consejos de seguridad para ayudar a los residentes a prepararse para las inclemencias del tiempo. A continuación las recomendaciones publicadas en su sitio web.

