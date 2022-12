consejos-para-conducir-y-viajar-durante-fiestas

Charlotte, NC.- Viajar durante fiestas de Navidad y Año Nuevo requiere preparación. Y más si lo hace por tierra donde la prevención juega un papel clave para llegar de manera segura a su destino.

En temporada decembrina el clima es un factor a tomar en cuenta para viajar. Las personas que conducen para encontrarse con familiares y amigos en estas fechas deben tomar en cuenta ciertos consejos.

El Departamento de Transporte de Carolina del Norte tiene equipos listos para despejar las carreteras, pero conducir durante y después de la lluvia, el hielo o la nieve aún puede ser peligroso.

El departamento recomienda en su sitio web en esta época mantenerse alejados de las carreteras. Sin embargo, en caso de ser necesario viajar ofrece una lista de consejos para hacerlo de la manera más segura.

Weather may be messing with your holiday travel plans. Before you hit the road:

❄️ Check fluids, lights, battery, gas

❄️ Have a supply kit

❄️ https://t.co/AGDVnBcrXk before you travel

❄️ More winter weather driving tips >> https://t.co/rmHh4pGXkB pic.twitter.com/FeBsILGec7

— NCDOT (@NCDOT) December 21, 2022