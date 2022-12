Conozca cómo pagar los impuestos en Mecklenburg

Charlotte, NC.- El condado Meckleburg llamó a los contribuyentes a pagar sus impuestos para evitar la morosidad y ofreció múltiples opciones para pagar y estar al día.

Los detalles los publicó la Oficina del Recaudador de Impuestos (OTC, por sus siglas en inglés) en un comunicado.

Los pagos de impuestos se pueden hacer de cuatro maneras: en línea, por teléfono, por correo o en persona.

A los propietarios cuyos pagos se reciban o tengan matasellos (siempre del Servicio Postal de los Estados Unidos) después del 5 de enero de 2023 se les cobrará un interés del 2% por el mes de enero y tres cuartos del 1% adicional cada mes hasta que se paguen.

OTC recordó que las facturas se enviaron a contribuyentes por correo a la dirección que figura en el registro de impuestos desde el 1 de enero de 2022.

Los propietarios pueden a verificar el registro de impuestos en línea o llamando al 311 para asegurarse de que se haya realizado el pago o para obtener el monto adeudado.

