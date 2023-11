conoce-los-recursos-para-veteranos-en-charlotte

Charlotte, NC.- Los veteranos tienen recursos disponibles en la ciudad de Charlotte a los que pueden tener acceso para mejor su calidad de vida.

Los recursos están dirigidos a veteranos residentes y abarcan desde asistencia para vivienda hasta oportunidades en educación superior, entre otros.

El sábado 11 de noviembre es el Día de los Veteranos, una fecha ideal para honrar a estas personas que han servido a la nación y a sus familias.

