Comienza votación anticipada en NC

Charlotte, NC.- La votación anticipada para las elecciones locales del 7 de noviembre ya dio inicio en Carolina del Norte.

Esta forma de votación estará disponible en 385 municipios del estado, incluido Charlotte, hasta el sábado 4 de noviembre.

Ver más: Aprobadas tarjetas de identificación de estudiantes para elecciones

En total 465 ciudades, pueblos y aldeas en 86 condados celebrarán elecciones. Ochenta de estos municipios no utilizan el voto anticipado y ausente, por lo que sus residentes solo podrán votar el 7 de noviembre.

En todo el estado, 135 sitios de votación anticipada estarán abiertos para las elecciones de noviembre.

Los sitios y horarios de votación anticipada están disponibles en la Búsqueda de sitios de votación anticipada de la Junta Estatal de Elecciones y en los Sitios de votación integral para las elecciones del 7 de noviembre (PDF).

🗳️ Want to know if you are eligible to vote in a 2023 municipal election? Check the Voter Search tool: https://t.co/sydkp0FuYk

Review the "Your Sample Ballot" section to see if you can vote in any contests this year.#YourVoteCountsNC #NCpol pic.twitter.com/BXDrl5Z0gD

— NCSBE (@NCSBE) October 19, 2023