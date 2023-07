Aprobadas tarjetas de identificación de estudiantes para elecciones

Charlotte, NC.- La Junta Estatal de Elecciones aprobó tarjetas de identificación de estudiantes y empleados públicos que serán válidas para votar en las próximas elecciones en Carolina del Norte.

En el estado será un requisito mostrar una identificación con fotografía para votar en las elecciones de otoño.

Por lo general, la mayoría de los votantes optará por mostrar su licencia de conducir; sin embargo, otras identificaciones con fotografía son aceptadas.

La Junta Estatal de Elecciones indicó en un comunicado que las identificaciones recientemente aprobadas incluyen las de estudiantes para todas las escuelas del sistema UNC, así como para muchos otros colegios y universidades públicas y privadas.

También incluyen identificaciones de empleados para muchas instituciones educativas, así como algunos gobiernos del condado y escuelas autónomas.

