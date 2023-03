cmpd-regala-candados-para-volante-de-autos-hyundai-y-kia

Charlotte, NC.- La policía de Charlotte realizará un evento de donación de candados para volante de autos Hyundai y Kia ante el incremente de robos de vehículos de estas marcas en la ciudad.

El evento gratuito se llevará a cabo el sábado 11 de marzo de 2 pm a 4 pm en First Baptist Church-West (1801 Oaklawn Avenue). La actividad estará a cargo de Metro Division del Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg (CMPD, por sus siglas en inglés).

Los robos de autos en la ciudad de Charlotte están en aumento según datos de la policía local.

En enero de 2023 (hasta el jueves 26) hubo 420 vehículos robados, lo que supera los 239 hechos de este tipo registrados durante el primer mes de 2022.

With the continued rise in vehicle thefts of Hyundai and Kia vehicles, the @CMPD is continuing its effort to curb this trend. On Saturday, March 11, the CMPD’s Metro Division is hosting a FREE steering wheel lock giveaway from 2p-4p @ First Baptist Church-West in CLT. (1/4) pic.twitter.com/hOhhe6e2gL

— CMPD News (@CMPD) March 8, 2023