CMPD aumenta presencia en áreas verdes tras agresión sexual

Charlotte, NC.- El departamento de policía de Charlotte está aumentando la presencia de oficiales en áreas verdes de la ciudad después de la agresión sexual ocurrida el fin de semana en McAlpine Creek Greenway.

El sábado 22 de julio una mujer notificó a la policía que mientras caminaba por McAlpine Creek Greenway, un hombre se le acercó y se expuso antes de agarrarla de manera inapropiada.

El Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg (CMPD, por sus siglas en inglés) abrió una investigación tras la denuncia.

Como parte de la respuesta oficial, las divisiones de patrulla de CMPD han aumentado el número de oficiales y la frecuencia de las patrullas en las áreas verdes de Charlotte.

See the following statement on greenway patrols following Saturday's sex assault incident on the McAlpine Creek Greenway. https://t.co/mGT87xzS7E pic.twitter.com/niMr8r3Rh8

— CMPD News (@CMPD) July 24, 2023