Hombre que se hizo pasar por médico acusado de agresión sexual

Charlotte, NC.- Un hombre en la ciudad de Charlotte que se hizo pasar por médico y atendió a una paciente a domicilio fue acusado de agresión sexual, informaron las autoridades.

El Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg (CMPD, por sus siglas en inglés) reportó que el sospechoso está bajo arresto. Fue identificado como Daniel Pitti-Casazola, de 41 años, y trabaja como intérprete de español para el Departamento de Salud del condado Mecklenburg.

El hecho denunciado el 11 de julio habría ocurrido en una residencia en la cuadra 3400 de Teal Point Drive.

El reporte policial indica que los oficiales recibieron una llamada de una mujer que les informaba que había recibido un examen médico ilegítimo en su residencia por parte de un sospechoso que se hacía pasar por médico.

Please see the following release regarding a sexual assault investigation in the Eastway Division: https://t.co/SUP9DXDdYo pic.twitter.com/MF9EatKJGq

— CMPD News (@CMPD) July 18, 2023