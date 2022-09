Cierre de áreas cambia experiencia en el aeropuerto

Charlotte, NC.- Visitar el aeropuerto de Charlotte conllevará algunos ajustes. Los viajeros deben estar atentos al cierre de algunas áreas debido a trabajos y mejoras en la terminal.

El sitio web del Aeropuerto Internacional Charlotte Douglas explica en detalle cómo serán estos cambios temporales.

La calzada de nivel superior del aeropuerto cerró el martes en la noche y permanecerá así hasta las 4 am del miércoles 12 de octubre. El objetivo es comenzar la construcción de la marquesina de la calzada para la expansión del vestíbulo de la terminal (TLE).

Charlotte Airport recomienda a los visitantes asegurarse de permitir tiempo adicional para dejar y recoger y estar preparado para carreteras muy transitadas.

Habrá vallas de seguridad y la señalización que dirigirán a los pasajeros al nivel inferior para las llegadas y salidas. El aeropuerto también sumará empleados en la acera como guías durante la primera semana.

El aeropuerto indica que durante el cierre de dos semanas de la calzada de nivel superior ocurrirán los siguientes cambios:

Mientras tanto, continúa la construcción de acero en el lado este de la Expansión del Vestíbulo de la Terminal. La finalización de esta fase está programada para fines de 2023. Toda la expansión del lobby concluirá en 2025.

