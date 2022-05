Charlotte busca opiniones sobre plan de movilidad

Charlotte, NC.- El plan de movilidad es un proyecto ideal para que la comunidad participe, opine y forme parte de las mejoras de la Ciudad de Charlotte.

La Ciudad está buscan opiniones de los residentes ahora que se publicó el primer borrador del Strategic Mobility Plan.

El proyecto integrará los planes y políticas de transporte existentes en un solo propósito.

Establecerá nuevas metas para la movilidad, modernizando las políticas de transporte actuales y ayudando a alinear el Mapa de Políticas 2040 y la Ordenanza de Desarrollo Unificado para dar mejor forma al futuro de la ciudad, indicó un comunicado.

«El Strategic Mobility Plan es un paso crítico en la implementación de la visión del Plan 2040 de Charlotte», dijo Liz Babson, directora del Departamento de Transporte de la Ciudad de Charlotte. El objetivo es ofrecer a todos en nuestra ciudad opciones de movilidad seguras y equitativas.

The city will host virtual engagement sessions on Thursday, May 26, at 6 p.m., and on Tuesday, May 31, at noon, to welcome community feedback on the Strategic Mobility Plan draft. More on the plan and other engagement opportunities. 👇🏾https://t.co/K5x0C6znHn

— City of Charlotte (@CLTgov) May 20, 2022