Charlotte avanza en plan cultural

Charlotte, NC.- Las autoridades de Charlotte tienen un plan cultural y lo quieren desarrollar. Por eso, selecciona a expertos como Lord Cultural Resources para revitalizar a la comunidad creativa local.

Lord Cultural Resources es una firma de consultoría que ha liderado la creación y operación de planes y espacios culturales en cientos de ciudades alrededor del mundo.

La Ciudad explicó en un comunicado la experiencia de la firma ayudará a desarrollar una visión a corto y largo plazo para financiar de manera sostenible el sector de las artes y la cultura.

El objetivo es posicionar al sector como un motor económico y turístico, apoyar la colaboración entre personas y organizaciones creativas y promover equidad e inclusión.

