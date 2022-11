charlotte-airport-preparado-para-recibir-viajeros-por-thanksgiving

Charlotte, NC.- El aumento de viajeros por Thanksgiving es un hecho para el Aeropuerto Internacional Charlotte Mecklenburg.

Aunque la celebración es el jueves 24 de noviembre, desde el viernes pasado la cantidad se viajeros está en aumento, y se espera su pico el martes 22 y miércoles 23.

En total, el aeropuerto atenderá a más de 822.000 pasajeros que viajan hacia o desde Charlotte desde el viernes 18 de noviembre hasta el lunes 28 de noviembre, indicó en su sitio web.

Al igual que el pico previo de viajeros por Thanksgiving, también se espera una gran afluencia después de su celebración, los días sábado 26 de noviembre, el domingo 27 de noviembre y el lunes 28 de noviembre.

En cada uno de los días picos se espera una movilización de cerca de 72.000 pasajeros.

Thanksgiving travel is underway at CLT. The Airport is expecting more than 822,000 passengers today through Monday, Nov. 28.



Be sure to plan ahead and arrive at Charlotte Douglas at least two hours before your departure time.



More travel tips here: https://t.co/L0X3VCdaet pic.twitter.com/Ho7U2QkGWn

— CLT Airport (@CLTAirport) November 17, 2022