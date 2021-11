CATS cambia horarios por festividades de Acción de Gracias

Charlotte, NC.- El servicio de CATS (Charlotte Área Transit System) tendrá cambios en los horarios debido a las festividades de Acción de Gracias.

En total son dos días en los que el servicio se verá afectado.

El llamado es a los usuarios a que tomen previsiones a la hora de tomar alguna de las rutas y de esta manera llegar a sus destinos sin complicaciones.

Según un comunicado de CATS el jueves 25 de noviembre, Día de Acción de Gracias, las rutas de autobús funcionarán como un domingo.

LYNX Blue Line y CityLYNX Gold Line operarán en intervalos de 30 minutos desde las 8:30 pm hasta el final del servicio.

The CityLYNX Gold Line will be in operation during Wednesday's scheduled Thanksgiving parade. Pedestrians and parade attendees should exercise caution along the streetcar alignment. pic.twitter.com/7qyBDcUL72

— CATSRideTransit (@CATSRideTransit) November 23, 2021