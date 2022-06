Cambian política para solicitud de reductores de velocidad

Charlotte, NC.- Las política para la solicitud comunitaria de reductores de velocidad en Charlotte ha sido flexibilizada, según aprobó el concejo municipal.

Los miembros del concejo aprobaron un cambio que da voz a los inquilinos a la hora de hacer la solicitud. También eliminó requisito de presentar una solicitud firmada por al menos 60% de los propietarios dentro de los 1.200 pies del tope o la parada.

La actualización del programa Neighborhood Traffic Calming ahora permite que cualquier residente, propietario o inquilino, pueda presentar la solicitud de colocar un lomo de velocidad o una parada de múltiples vías.

Bajo la nueva modalidad una vez que un residente solicite una medida para calmar el tráfico, y la ciudad la evalúe y apruebe, el Departamento de Transporte de Charlotte enviará postales a los vecinos de la calle informándoles sobre la próxima medida para calmar el tráfico: a lomo de velocidad, una parada de múltiples vías, o ambos.

Los vecinos tendrán 45 días para informar a la ciudad de cualquier oposición. Si hay oposición, la ciudad trabajará con el vecindario para buscar una solución.

Los detalles de este cambio fueron señalados en un comunicado de la Ciudad de Charlotte.

«Sabemos que los inquilinos representan casi la mitad de los residentes de toda la ciudad y, en algunos vecindarios, ese número es mucho mayor», dijo Angela Berry, quien administra el programa Vision Zero de la ciudad para eliminar las muertes y lesiones graves relacionadas con el tráfico.

«También aprendimos de nuestros residentes: simplemente no tenían tiempo para recolectar firmas cuando trabajaban a tiempo completo, o sus vecinos trabajaban a tiempo completo o en múltiples trabajos y turnos».

Desde 1997, cuando se activó el programa de moderación del tráfico, la Ciudad ha instalado 675 paradas de múltiples vías, 1.935 lomos de velocidad y 36 rotondas en Charlotte.

