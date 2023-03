Biden visita fábrica de semiconductores Wolfspeed, en Durham, NC

Durham, NC.- El presidente Biden visitó Durham, en Carolina del Norte este martes 28 de marzo, donde asistió a la fábrica de semiconductores Wolfspeed, con el fin de destacar las inversiones y la legislación, incluida la Ley CHIPS bipartidista.

Para el mes de septiembre, la fábrica Wolfspeed anunció su plan de crear, al menos 1.800 puestos de trabajo, con una inversión de $5 mil millones. La fábrica de semiconductores habló de una inversión durante los venideros 20 años en el condado de Chatham.

En este sentido, el CEO de Wolfspeed, Gregg Lowe adelantó que la visita de Biden a Durham, permitiría mostrar la producción de carburo de silicio. Recordando que este es un elemento fundamental en los vehículos eléctricos.

Así pues, Lowe precisó, «Estamos en un momento emocionante en la industria automotriz a medida que pasamos del motor de combustión interna al vehículo eléctrico. Somos una parte central de eso. Porque el carburo de silicio ayuda a esos vehículos eléctricos a llegar más lejos con la misma cantidad de batería».

Happening Now: President Biden kicks off his Administration's Investing in America Tour in Durham, North Carolina. https://t.co/wxW8pyfblJ

— The White House (@WhiteHouse) March 28, 2023