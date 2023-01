Biden visitará zonas afectadas por tormentas en California

Sacramento, CA.- La gran afluencia de tormentas que azotó durante tres semanas a California, se desvaneció este lunes, lo que permite un importante respiro para iniciar los trabajos de reparaciones en todo el estado, al tiempo que la administración Biden inspecciona los daños.

Al menos nueve tormentas seguidas golpearon a California que se inició el 26 de diciembre y dejó a 20 personas fallecidas. Mientras tanto, otras miles de personas tuvieron que evacuar por orden del gobernador Gavin Newsom, alentado por los daños de las tormentas.

Ver más: Administración Biden declara Emergencia para Alabama

En este sentido David Roth, meteorólogo del Centro de Predicción del Tiempo del National Weather Service declaró, «Lo último de la lluvia más fuerte en California se está desvaneciendo lentamente. Después de la medianoche ya no debería ser fuerte».

Por el momento se sabe que el presidente Biden viajará a zonas afectadas de la costa central del país este jueves. El propósito de Biden es visitar las ciudades más afectadas, que según The White House se busca, «evaluar qué apoyo federal adicional se necesita».

In response to ongoing winter storms, @Cal_OES is coordinating with state, local and federal partners to provide emergency shelters for displaced residents. Please listen to local authorities if ordered to evacuate.

Find a list of available shelters: https://t.co/7aw2QKVAbq pic.twitter.com/jw2MeAmZTD

— California Governor's Office of Emergency Services (@Cal_OES) January 15, 2023