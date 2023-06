Arrestado adolescente de 14 años por asesinato

Charlotte, NC.- Un adolescente de 14 años fue arrestado en la ciudad de Charlotte por su presunta relación con un asesinato cometido en 2022.

Quantarrius Sturdivant, de 21 años, fue asesinato a tiros en noviembre del año pasado en la cuadra 2300 de Rachel Street.

El Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg (CMPD, por sus siglas en inglés) no ofreció mayores detalles del suceso. Mencionó que sus oficiales acudieron al lugar en repuesta a una llamada por asalto.

Detectives de la Unidad de Homicidios de CMPD identificaron a un sospechoso en relación con este caso.

Case Update: Detectives with the CMPD’s Homicide Unit have identified a suspect in a homicide investigation that occurred in the 2300 block of Rachel Street in the Metro Division from November 2022. See full media release here: https://t.co/rMx4EorSdH

— CMPD News (@CMPD) May 31, 2023