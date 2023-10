$4 millones para fomentar la inclusión laboral en NC

Charlotte, NC.- El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte (NCDHHS) ha anunciado una asignación de $4 millones para promover la elección y la inclusión de personas con discapacidades intelectuales y de desarrollo en la fuerza laboral.

Este financiamiento tiene como objetivo expandir y mejorar los servicios que facilitan la integración de individuos en la fuerza laboral, respaldando una de las principales prioridades del departamento: la construcción de una fuerza laboral inclusiva y sólida.

El empleo integrado competitivo implica que las personas con discapacidades ganen al menos el salario mínimo y accedan a los mismos beneficios y oportunidades que sus compañeros sin discapacidades que realizan tareas similares.

La iniciativa busca proporcionar oportunidades significativas y equitativas para todos los trabajadores, informó NCDHHS en un comunicado.

