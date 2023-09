30 años de la fusión de policías de Charlotte y Mecklenburg

Charlotte, NC.- El Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD, por sus siglas en inglés) celebra su trigésimo aniversario con la apertura de la CMPD Expo & Historical Museum en el One Independence Center.

El 1 de octubre de 1993 se fusionaron el Departamento de Policía de Charlotte y el Departamento de Policía del Condado Mecklenburg, creando lo que ahora conocemos como CMPD. La Expo, que marca una semana de celebración, destaca la influencia positiva de esta fusión, señala un comunicado de la policía.

El jefe Johnny Jennings enfatizó cómo esta consolidación fortaleció el departamento y amplió sus recursos para atender a la comunidad. A lo largo de estos 30 años, el CMPD ha evolucionado con la visión de exjefes, adoptando tecnología avanzada y enfocándose en la colaboración con la comunidad.

