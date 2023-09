Néstor Montero: Un policía orgulloso de sus raíces latinas

Charlotte, NC.- El sargento Néstor Montero está orgulloso de sus raíces latinas y trabajar para la policía de Charlotte-Mecklenburg al servicio de la comunidad.

En el Mes de la Herencia Hispana, el departamento está resaltando y honrando la cultura latina. En este contexto, ha dado voz a miembros del personal que están orgullos de sus raíces y que cumplen un papel fundamental dentro de la organización.

“El Mes de la Herencia Hispana para mí es un momento para apreciar los aspectos únicos de la cultura hispana”, dijo el sargento Montero en una breve declaración publicada en las redes sociales de CMPD (Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg).

