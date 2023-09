CMPD honra a víctimas de homicidio

Charlotte, NC.- Un emotivo acto en las afueras del edificio de la policía en West Charlotte se rindió homenaje a las víctimas de homicidio en la ciudad.

El acto estuvo organizado por el Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg (CMPD, por sus siglas en inglés) en el marco del Día Nacional de Conmemoración de las Víctimas de Homicidio. Asistieron oficiales, miembros de la comunidad, comisionados de Mecklenburg, el fiscal de distrito del condado, entre otros.

Los nombres y rostros de las víctimas desde 2006 hasta 2022 se exhibieron en tableros afuera de la sede policial. En este día se honra a las víctimas asesinadas y la comunidad se reúne para contar y recordar sus historias.

Tonight, CMPD’s Victim Services Unit hosted its annual National Day of Remembrance ceremony to honor the lives of those we have lost to murder in Charlotte. Our Homicide Unit and Victim Services Unit work tirelessly to provide support, answers and justice for victims’ families. pic.twitter.com/a25GC11Tr8

“Cada pérdida de vidas en Charlotte es una tragedia y CMPD se toma muy en serio su papel de apoyar a las familias de las víctimas y buscar justicia”, dijo el jefe Johnny Jennings en lunes en la noche en su cuenta de X (Twitter) después de asistir al acto en West Charlotte.

Tonight, I was humbled to attend the National Day of Remembrance Ceremony for murder victims hosted by our Victim Services Unit. Every loss of life in Charlotte is a tragedy and CMPD takes its roles extremely seriously supporting victims’ families and seeking justice for victims. pic.twitter.com/ztPAc0H601

— Chief Jennings (@cmpdchief) September 26, 2023