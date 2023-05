Murió niña migrante que estaba bajo custodia del CBP

Washington, DC.- Una niña migrante de 8 años de edad murió, el miércoles 17 de mayo, mientras estaba bajo custodia de las autoridades migratorias de Estados Unidos, de acuerdo con el U.S. Customs and Border Protection (CBP).

Según el comunicado del CBP, la menor de edad junto a su familia estaban en custodia de la autoridad migratoria. De pronto, la niña «experimentó una emergencia médica», en las inmediaciones de la Patrulla Fronteriza en Harlington, Texas.

Inmediatamente, el CBP se comunicó con los servicios de emergencia médica. De esta manera, la niña de 8 años fue trasladada a un hospital local donde finalmente falleció.

Por ahora no se ha confirmado la nacionalidad de la niña y su familia. Tampoco se han confirmado las razones de su muerte. Pero, el CBP en el comunicado prometió que más adelante entregará información adicional sobre esta muerte.

BREAKING: An 8-year-old migrant girl died today while in Border Patrol custody in the RGV. CBP says she suffered a medical emergency while at the Harlingen, TX BP station with her family, & was pronounced dead at hospital. Last week, a 17 y/o migrant died in HHS custody (seizure) pic.twitter.com/ibXXNwmTLb

— Bill Melugin (@BillFOXLA) May 18, 2023