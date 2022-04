Mujer expolicía de LAPD denuncia abuso sexual

Los Ángeles, CA.- Janine Bouey, expolicía de Los Angeles Police Department (LAPD), presentó una demanda judicial por abuso sexual al entrar a Estados Unidos por la frontera de México, contra el Department Homeland Security (DHS), y la U.S. Customs and Border Protection (CBP).

Además, los abogados de la expolicía comentaron que obligada a desnudarse y ponerse de cuclillas. Adicionalmente, sumó otros abusos sexuales sufridos por estas autoridades de Estados Unidos.

Ver más: Hallan inmigrantes hacinados en el Estado de México

En este sentido, la demandante, de 62 años, estuvo presente en una videoconferencia de prensa en la que se hizo la exposición de la demanda.

La afroamericana Janine Bouey, denunció que para 2020 fue separada de las otras personas que también esperaban para entrar a territorio estadounidense. Subrayó que, esto ocurrió en el Puerto de Entrada de Otay, en California, luego de asistir a una cita médica en Tijuana, México.

“I really want people who’ve experienced this to come forward and tell their story because it has to stop and it has to stop now.” -Janine Bouey

If you or anyone you know has experienced abuse by an agent at a port of entry, call us at 619-629-0360. pic.twitter.com/UUUoWCNDKt

— Alliance San Diego (@AllianceSnDiego) October 14, 2021