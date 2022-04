Hallan inmigrantes hacinados en el Estado de México

Ciudad de México, México.- Según el Instituto Nacional de Migración (INM), informó que 79 inmigrantes indocumentados, entre estos un menor no acompañado, fueron hallados hacinados en cuartos de hotel en el Estado de México.

Asimismo, los inmigrantes estaban «en condición de hacinamiento en cuartos de un hotel» responden a nacionalidades de Guatemala, Honduras, El Salvador y Ecuador.

En este sentido, el INM, en un comunicado precisó que el hallazgo fue resultado de arduas, «tareas de verificación migratoria». Labores que, junto a agentes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Guardia Nacional (GN), dieron con esta ubicación el domingo por la noche.

De esta manera, miles de migrantes de Centroamérica, Cuba, Haití, suramericanos, africanos, asiáticos y ahora ucranianos, ingresan a territorio mexicano con el propósito de llegar a suelo de Estados Unidos.

Over the weekend, Del Rio Sector Border Patrol agents encountered three large groups of migrants after they illegally entered the U.S., leading to the apprehension of 412 individuals.

More details: https://t.co/oiextvxLjP pic.twitter.com/qivF00rY4u

— CBP (@CBP) April 5, 2022