Inmigrantes haitianos seguirán siendo deportados por Estados Unidos

Puerto Príncipe, Haití.- Estados Unidos informó que los inmigrantes haitianos seguirán siendo deportados de regreso a Haití, según explicó un portavoz del U.S. Department of Homeland Security (DHS), en medio de un contexto de empeoramiento de violencia entre bandas que llevó a Estados Unidos a instar a sus ciudadanos a evacuar el país.

En este sentido, el portavoz de Estados Unidos dijo, «Continúan las expulsiones de ciudadanos haitianos encontrados en nuestra frontera sur y la repatriación de ciudadanos haitianos encontrados en el mar».

De este modo, el portavoz señaló que la administración Biden amplió los procesos de libertad condicional para los inmigrantes de Haití.

Asimismo, el portavoz aclaró, «Aquellos que sean interceptados en el mar están sujetos a repatriación inmediata. Aquellos que se encuentren en Estados Unidos sin una base legal para permanecer están sujetos a expulsión».

Between April and June 2023, @BINUH_UN documented more than 1,860 victims of killings, injuries, and kidnappings in #Haiti.

— BINUH (@BINUH_UN) August 31, 2023