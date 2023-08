Gobernadora de NYC y The White House debaten crisis de inmigrantes

Washington, DC.- Kathy Hochul, gobernadora de Nueva York se reunió el miércoles 30 de agosto, con el jefe de gabinete de The White House, Jeff Zients y otros funcionarios para debatir una afluencia de inmigrantes en NYC, que retarían los recursos de la ciudad.

Durante la reunión, la administración llegó al acuerdo de trabajar con NYC para minimizar, «la brecha entre los no ciudadanos que son elegibles para una autorización de trabajo y aquellos que la han solicitado», según La Casa Blanca.

Al mismo tiempo, la administración aprovechó para comprometerse a «iniciar una campaña nacional única en su tipo». Debidamente fundamentado en la información sobre cómo solicitar autorización de empleo.

La ciudad de Nueva York, decidió declarar el estado de emergencia como respuesta a decenas de miles de inmigrantes que llegaron a la «Gran Manzana».

Businesses need workers and migrants want to work.

More than 110 business leaders agree: We need the federal government to speed up the work authorization process. Let them work. https://t.co/ixKFcrkAFI

— Governor Kathy Hochul (@GovKathyHochul) August 29, 2023