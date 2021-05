George Bush afirma que “inmigración se ha politizado demasiado”

Washington, DC.- El expresidente George Bush, este jueves, afirmó que la inmigración en EE. UU “se ha politizado demasiado”. Además, indicó que es un tema que requiere liderazgo para disipar temores, y obliga la búsqueda de soluciones.

George Bush, de 74 años, participó en una teleconferencia en la promoción de su libro “Out of Many, One: Portraits of America’s Immigrants”. Libro que contiene la historia de 43 migrantes y sus retratos pintados por el propio exmandatario.

“En 2000 y en 2004 yo hice campaña promoviendo la reforma migratoria”, recordó Bush. “Y nada se ha hecho, aunque este es un asunto importante que muestra que el sistema está quebrantado”, afirmó.

El expresidente afirmó, “se requiere un liderazgo que se ponga firme y presente los argumentos contra el miedo y la ira”. Al mismo tiempo, reflexionó “Tenemos que entender nuestra historia, pero hay una carencia de liderazgo. Y la inmigración se ha politizado demasiado, por lo cual es difícil tener una visión positiva que prevalezca en medio del barullo”.

Bush señaló que debería haber un acuerdo bipartidista para solventar de manera definitiva la situación de los inmigrantes. Sobre todo, cuando son traídos al país siendo menores de edad y amparados de deportación bajo el programa Acción Diferida (DACA) decretado en 2012 por el entonces presidente, Barack Obama.

En su primer día en la Casa Blanca, el presidente Joe Biden presentó su propuesta de reforma migratoria integral. Esta abriría una vía a la ciudadanía a 11 millones de indocumentados, pero carece del necesario apoyo republicano.

Lamentablemente, los proyectos Ley de Promesa y Sueño Americano 2021 y la Ley de Modernización de la Fuerza Laboral Agrícola tampoco han entrado a discusión en el Senado. Y esto, por la falta de los 10 republicanos que se necesitan para su aprobación.

