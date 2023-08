Nuevos Permisos de Reunificación Familiar de Centro Nacional de Visas (NVC)

Washington, DC.- El Centro Nacional de Visas (NVC) perteneciente al U.S. Department of State (DOS), iniciará el proceso de enviar invitaciones bajo los procesos de Permisos de Reunificación Familiar (FRP) para países latinoamericanos como Colombia, El Salvador, Guatemala y Honduras el lunes 31 de julio de 2023.

Anteriormente, el 7 de julio de 2023 el DHS anunció la implementación de los nuevos procesos FRP para los países mencionados. Estos procesos de FRP están disponibles solo por invitación para algunos peticionarios.

Usando el Formulario I-130, Petición para Familiar Extranjero, presentado a nombre de un beneficiario principal. Los solicitantes tienen que ser originarios de Colombia, El Salvador, Guatemala y Honduras, tras ser aprobados.

Centro Nacional de Visas (NVC) expedirá Invitaciones a los procesos de Permisos de Reunificación Familiar

De acuerdo al DHS, estos procesos ofrecen una forma segura y ordenada para que los beneficiarios y sus familiares inmediatos cuenten con el Permiso de Permanencia Temporal en Estados Unidos.

Tweet 1: El 31 de julio, el Centro Nacional de Visas de @StateDept comenzará a enviar invitaciones por correo y correo electrónico bajo los nuevos procesos de permisos de permanencia temporal de reunificación familiar (FRP) para Colombia, El Salvador, Guatemala y Honduras. (1/3) — USCIS Español (@USCIS_es) July 28, 2023

Este camino legal ofrece a las familias una opción de acceso, y evitar que emprendan un peligroso viaje o esperen muchos años para reunirse con sus familiares. Por otro lado, los extranjeros que intenten entrar, ilegalmente a Estados Unidos, enfrentarán consecuencias muy duras, incluyendo la deportación y prohibición de admisión.

Esta invitación se enviará al peticionario por correo electrónico. Identificará a los miembros de la familia que son elegibles a ser considerados. El comunicado, expresó, «Un peticionario debe recibir una invitación antes de enviar el Formulario I-134A, Solicitud en Línea para Convertirse en Persona de Apoyo y Declaración de Apoyo Financiero, bajo los procesos de FRP».

En esta dirección, la U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) también lanzará una herramienta on line en el sitio web Procesos de FRP. Desde aquí los solicitantes podrán usar la confirmación si se les ha emitido una invitación.

Próximamante, la agencia ofrecerá más información acerca de los procesos simplificados de FRP actualizados y las invitaciones para Cuba y Haití.

