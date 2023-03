Entérese de los nuevos precios de las visas para Estados Unidos

Washington, DC.- Las visas de turismo, estudiantes, de negocios y trabajadores temporales para Estados Unidos contarán con nuevos precios, que empezarán a ser efectivas a partir del próximo 30 de mayo, de acuerdo con el Bureau of Consular Affairs de U.S. Department of State (DOS).

Por ejemplo, el precio para las visas de turismo y el visado de negocios (B1/B2s y BCC), de estudiantes o intercambio subió a $185, cuando estaba en $160.

Al mismo tiempo, las tasas para visas temporales tales como: H, L, O, P, Q y R; pasarán de $190 a $205. Mientras tanto, las visas de comerciantes o inversores, mejor conocida como E, pasarán de $205 a $315.

En un comunicado, la U.S. Department of State informó que este aumento de las tarifas de los visados para no inmigrantes se calcula a partir de los costos de los servicios consulares.

De hecho, la última revisión de los precios de estas visas para Estados Unidos se hizo en el año 2014.

Asimismo, la institución estadounidense precisó que las visas de trabajo y de turismo son particularmente «esenciales» para la política exterior del país. De hecho, el mismo presidente de Estados Unidos, Biden «reconoce el papel fundamental de los viajes en la economía».

De este modo, el comunicado concluye «El Departamento de Estado se compromete a facilitar los viajes legítimos a Estados Unidos tanto para personas inmigrantes como no inmigrantes».

