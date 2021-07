DHS extiende y redesigna a Yemen para TPS

Washington, DC.- El DHS o Department of Homeland Security, publicó hoy una notificación del Registro Federal (FRN) que extiende y redesigna a Yemen al Estatus de Protección Temporal (TPS) por 18 meses.

La extensión y redesignación de Yemen al TPS se produce debido al conflicto armado en curso. Además, de las condiciones extraordinarias y temporales que evitan que los nacionales yemeníes regresen de manera segura.

Ver más: DHS publica estrategia promoviendo la Naturalización

La extensión del TPS para Yemen permite que cerca de 1,700 beneficiarios actuales retengan su TPS. Esto, del 4 de septiembre de 2021 hasta el 3 de marzo de 2023, siempre que cumplan con los requisitos de elegibilidad de TPS.

La redesignación de Yemen al TPS permite que un estimado de 480 nacionales yemeníes adicionales (o personas sin nacionalidad cuya última residencia habitual fue en Yemen) presenten solicitudes iniciales para obtener TPS, si son elegibles.

Today, @SecMayorkas announced an 18-month extension and re-designation of Yemen for Temporary Protected Status #TPS. This extension and re-designation will be in effect from September 4, 2021, through March 3, 2023.

Read more ⬇️https://t.co/vLcrMcXdY2

— Homeland Security (@DHSgov) July 6, 2021